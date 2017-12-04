أبو داود والزهراني يغادران المملكة للمشاركة في قرعة دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي(صدى):

يغادر مساء اليوم الإثنين، مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأستاذ باسم أبو داود، ومدير المركز الإعلامي الأستاذ فهد الزهراني إلى ماليزيا بدعوة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لحضور قرعة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة الماليزية كوالالمبور، غدًا الثلاثاء، سحب قرعة الأدوار النهائية لبطولتي دوري الأبطال، وكأس اتحاد آسيا 2018م.