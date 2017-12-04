مصدر : ” النصر يستهدف التعاقد مع هداف أوراوا “

ماجد محمد(صدى):

أعلن مصدر مسئول في نادي النصر، عن أستهدافه، التعاقد مع البرازيلي رافائيل سيلفا مهاجم فريق أوراوا الياباني، بعد أن سجل مع فريقه 9 أهداف في دوري أبطال آسيا، ليحل في المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة بعد عمر خربين نجم الهلال صاحب الـ 10 أهداف.

و سيحل اللاعب بديلًا عن الليبيري ويليام جيبور، الذي بات مشتتًا مع الفريق؛ بسبب مرض زوجته وعلاجها في أمريكا.

ويذكر أن سيلفا، كان أحد نجوم كورتيبيا البرازيلي قبل أن ينتقل للفريق الياباني مقابل 900 ألف دولار.