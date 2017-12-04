وزير خارجية الكويت: التعاون الخليجي ” حضن المستقبل الواعد “

خالد الظفيري(صدى):

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع دائم تلتقي فيه إرادة الأعضاء لبناء مواطنة خليجية واحدة وقوية في مبادئها، محافظة على استقلالها متطورة في تنميتها، مستنيرة في تلازمها في التغيير، منسجمة مع مسار الاعتدال العالمي وسخيةً في عطائها البشري والإنساني.

وأبرز ” الخالد ” ، في كلمة له اليوم الإثنين، أمام وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أعمال الدورة الـ144 التحضيرية للقمة الخليجية الـ38 المقرر عقدها غداً الثلاثاء، أهمية الاجتماعات الخليجية لمواصلة مسيرة التعاون والعمل المشترك خدمة لمصالح الشعب الخليجي ولمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي، أن الاجتماعات الخليجية، مهمه جدًا لمواصلة مسيرة التعاون والعمل المشترك خدمة لمصالح الشعب الخليجي ولمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشار ” الخالد ” ، إلى ضرورة مسيرة التعاون بوصفه الذراع الخليجية الجماعية للتعامل مع قضايا الغد والذي وصفها بـ ” حضن المستقبل الواعد ” .

ويأتي اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي تحضيراً لاجتماع الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي المقرر عقدها غداً وبعد غد الأربعاء.