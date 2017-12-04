احذر الوقوف أمام بوابات المراكز التجارية فهي تصيب بأمراض خطيرة

نورة الشهري(صدى):

كشفت الدراسات عن حدوث مخاطر كبيرة عند التعرض لأشعة بوابات المراكز التجارية ، حيث تقوم بقتل الخلايا الحية مع الخلية الضارة وهو ما يسبب أضرار عديدة ويؤدي للإصابة بأمراض خطيرة .

ووفقاً لما ذكرته الصيدلانية الدكتورة رندا الجارودي ، فإن هذه الخلايا الميتة مهما كانت نسبة وجودها ضعيفة فإنها تتراكم داخل الجسد مع استمرار التعرض لهذه الأبواب الالكترونية.

وحذرت الدكتورة من الوقوف أمامها ، حيث أنها تؤدي إلى نقص نسبة الفيتامينات الموجودة بالجسم من خلال امتصاصها بشكل تدريجي، لذلك يجب الحرص على عدم التعرض لها لوقت طويل إلا في الحالات الضرورية عند إجراء الأشعة الطبية فقط .