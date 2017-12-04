بالصور.. انطلاق آريا FXE موديل 2019 في السوق الأمريكي

واشنطن(صدى):

يمكنكم أن ترحبوا هنا بموديلات آريا FXE موديل 2019 السيارة الخارقة الجديدة التي قدمت حديثاً في السوق الأمريكي والتي من المقرر أن تنافس السيارات الأفضل الأوروبية في السوق الأمريكي ، وقد طرحت السيارة في معرض لوس أنجلوس للسيارات وهي السيارة التي طرحت في اصدارين الأول باسم FE مع محرك V8 سعة 6.2 لتر .

ولم تعلن الشركة الصغيرة عن مستوى القوة التي ستولدها السيارة ولكن ما نعرفه أن القوة سترسل للعجلات الخلفية للسيارة. أما الاصدار الأعلى FXE فيأتي بمحرك V8 بقوة 720 حصان مع محركات كهربائية تولد قوة 540 حصان وبما يجعل قوة السيارة الاجمالية 1150 حصان كما تأتي مع بطارية ليثيوم أيون بقوة 10 كيلوواطساعة وستأتي بناقل حركة ثنائي القابض من 7 أو 8 سرعات.

وادعت الشركة أن السيارة يمكنها التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 2.7 ثانية ويمكنها الوصول لسرعة قصوى تبلغ 210 ميلساعة. وستعتمد السيارة على هيكل من ألياف الكربون وألواح للجسم من ألياف الكربون كذلك ومكونات تيتانيوم 3D مطبوعة وتتوقع آريا بيع أكثر من 400 نسخة من كلا الموديلين وستبدأ عمليات تسليم السيارة في 2019 بأسعار تبلغ المليون دولار.