مع اقتراب أعياد الميلاد.. حكومة ولاية ألمانية تتلقى طردًا به قنبلة

برلين(صدى):

أعلن رئيس حكومة ولاية تورينغن، جنوبي ألمانيا، بردو راملوف ، عن تلقي ديوان مستشارية الولاية، طرداً يحوي قنبلة، عبر شركة البريد السريع ” دي اتش آل ” ، اليوم، الأثنين.

وقال رئيس حكومة الولاية، إن ” الموظفين انتبهوا للطرد، واستعانوا بالشرطة التي أخطرتنا بوجود قنبلة، عقب الفحص الأولي للطرد ” ، مضيفًا أن ” فحصاً دقيقاً تجريه الشرطة حالياً سيكشف عن قوة القنبلة ” .

وتابع : إن ” الطرد لا يحمل اسم المرسل ولا عنوانه.. أنا سعيد لأن الموظفين لم يصابوا بأي سوء.. لقد تعامل الموظفون مع الطرد بكفاءة، حيث بدأت الشرطة والإدعاء العام تحقيقاً في الواقعة.

ويذكر أن السلطات في الدول الغربية، تفرض مع أقتراب أعياد الميلاد، خاصة في أوروبا، إجراءات أمنية مشددة، خوفًا من وقوع هجمات إرهابية.

وحذرت السلطات الألمانية، أمس،المواطنين والشركات بعدم التعامل مع أي طرد يصلهم ولا يحمل بيانات وافية، وتبليغ الشرطة على الفور.