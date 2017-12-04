عروض جديدة على كيكس 2017 من نيسان في المملكة
أعلنت شركة العيسى للسيارات عن عرض جديد على سيارات نيسان في المملكة تستمر حتى نهاية العام، لتمنح محبيها فرصة للحصول على سياراتهم المفضلة.
فالعرض يتضمن سيارة نيسان كيكس بنسختيها S وSL طراز عام 2017، متضمنا صيانة دورية مجانية، وبدون دفعة أولى. فنسخة SL التي تعمل بمحرك سعة 1.6 لتر وناقل حركة CVT المزودة بأنظمة متطورة، تتوفر بقسط شهري 1,120 ريال سعودي، ويصل سعرها النهائي إلى 74,410 ريال.
أما نسخة كيكس S الأقل تجهيزات فتتوفر بقسط شهري 888 ريال سعودي، وسعر اجمالي 57,116 ريال.
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