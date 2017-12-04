شيرين عبد الوهاب في دبي خلال احتفالات رأس السنة

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن عزمها على إحياء حفل غنائي كبير في دبي، وذلك خلال احتفاليات رأس السنة المُقبلة.

وقالت عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، إنها ستكون في دبي خلال احتفالات رأس السنة، لإحياء حفل غنائي لجمهورها هناك، مضيفةً: ” استنوني في دبي وحفل جديد يوم رأس السنة هأكون معاكم هناك ” .

وتابعت الفنانة المصرية: ” يارب يكون اليوم ده نهاية لسنة حلوة فاتت وبداية لسنة جديدة مليانة حاجات تفرحنا إن شاء الله ” .

يذكر أن الفنانة شيرين تعرضت مؤخرًا، لحملة هجوم كبيرة داخل مصر، إثر ما اعتبره الكثيرون ” إساءة ” لبلادها، وذلك لقيامها بالسخرية من نهر النيل، عقب مطالبة إحدى معجبيها بغناء أغنيها الشهيرة ” ماشربتش من نيلها ” ، لترد عليها قائلة ” هيجيلك بلهارسيا ” ، وهو الأمر الذي أدي إلى تقديم اعتذار من قِبل الفنانة المصرية لما بدر منها خلال إحدى حفلاتها بلبنان.