شيرين عبد الوهاب في دبي خلال احتفالات رأس السنة
أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن عزمها على إحياء حفل غنائي كبير في دبي، وذلك خلال احتفاليات رأس السنة المُقبلة.
وقالت عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، إنها ستكون في دبي خلال احتفالات رأس السنة، لإحياء حفل غنائي لجمهورها هناك، مضيفةً: ” استنوني في دبي وحفل جديد يوم رأس السنة هأكون معاكم هناك ” .
وتابعت الفنانة المصرية: ” يارب يكون اليوم ده نهاية لسنة حلوة فاتت وبداية لسنة جديدة مليانة حاجات تفرحنا إن شاء الله ” .
يذكر أن الفنانة شيرين تعرضت مؤخرًا، لحملة هجوم كبيرة داخل مصر، إثر ما اعتبره الكثيرون ” إساءة ” لبلادها، وذلك لقيامها بالسخرية من نهر النيل، عقب مطالبة إحدى معجبيها بغناء أغنيها الشهيرة ” ماشربتش من نيلها ” ، لترد عليها قائلة ” هيجيلك بلهارسيا ” ، وهو الأمر الذي أدي إلى تقديم اعتذار من قِبل الفنانة المصرية لما بدر منها خلال إحدى حفلاتها بلبنان.
براغى[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 46 دقيقة
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