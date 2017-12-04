قطان يجدد إدانة حكومة المملكة لحادث ” الروضة الإرهابي “

القاهرة(صدى):

أدان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، أحمد قطان، الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد ” الروضة ” بشمال سيناء المصرية، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من (300) مواطنًا، وذلك خلال رئاسته للاجتماعَ غير العادي لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم الإثنين، بناءً على دعوة القاهرة؛ لبحث سبل تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

وقال قطان، إن المملكة تقف قلبًا وقالبًا مع مصر، وتضع كل إمكاناتها تحت تصرُّفها، مشيرًا إلى أن السعودية تعرضت للإرهاب ونجحت في التصدي له هي أيضًا.

وأوضح سفير خام الحرمين الشريفين، أن هؤلاء شوهوا ديننا الحنيف، والمملكة قامت بخطوات جادة في مكافحة الإرهاب وستواصل مكافحته، مختتمًا بقوله: ” هذا الاجتماع أظهر محبة العرب لمصر؛ فهذا يوم للتضامن مع مصر ” .