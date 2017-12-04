” الإغاثة الدولية ” في اليمن تدعو الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار

فهمي محمد(صدى):

دعت الوكالات الإنسانية الدولية في اليمن، اليوم الإثنين، جميع الأطراف المتحاربة، إلى وقف إطلاق النار في صنعاء، لاسيما عقب تصاعد الاشتباكات بين القوات المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين إلي حصار السكان المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

وأكدت الوكالات التي تضمن كل من منظمة كير الدولية، ومنظمة أوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئي، جومعية إنقاذ الطفل، وجمعية العمل ضد الجوع، في بيان مشترك، أن الشعب اليمني ببساطة لا يمكنه تحمل المزيد من الضربات

جاء في البيان، أن العشرات من الأشخاص قد لقوا حتفهم خلال خمسة أيام من القتال العنيف والتي قيدت بشدة حركة الناس داخل صنعاء وغيرها من المناطق، وأن الاشتباكات قد أجبرت المدنيين على الاختباء وتركت سكان المدينة بالكامل من دون أي خدمات واعاقت عمليات الانقاذ.

ودعت المنظمات الخمسة، جميع أطراف النزاع الي الاتفاق على وقف اطلاق فوري للنار، والسماح بوصول المساعدة الإنسانية الماسة دون عوائق كما دعت المجتمع الدولي، إلى العمل فورا للتوصل إلى حل سياسي لليمن.