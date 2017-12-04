بالصور .. الآلاف يشيعون جثمان شهيد الواجب ” القحطاني ” بجازان

تركي السالم(صدى):

شيعت جنازة الشهيد الوكيل رقيب مريع عبدالله آل جمان القحطاني، صباح اليوم الإثنين، إثر سقوطه ضحية أثناء اشتباكات قوات الأمن مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، في منطقة الحد الجنوبي بجازان ، يوم الأحد الماضي .

ونقل الشهيد إلى محافظة أحد رفيدة مسقط رأسه ، وصلى عليه الآلاف بمسجد ابن صمان، وسط حضور كبار المسؤولين وعلى رأسهم محافظ أحد رفيدة و مديري الإدارات الحكومية ، فضلاً عن ذويه و زملائه من الضباط .

يذكر أن الشهيد ” القحطاني ” كان من أبرز الذين حاولوا منع تسلل الميليشيات، وأول المبادرين بصد الهجوم بعد أن تبادلوا إطلاق النيران وهو ما أسفر عن وفاته ، حسبما ذكر زملاؤه .