هدية تذكارية للطفل الشريف من ” الأمر بالمعروف ” بمكة نظير دعاءه لوالده المتوفى

إبراهيم الزهراني(صدى):

قامت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة اليوم بتكريم الطفل الذي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوره وهو يدعو لأبيه المتوفى في مصلى مدرسة عاصم الابتدائية بمكة المكرمة.

حيث قدم فضيلة رئيس هيئة مكة المكرمة الشيخ خالد العسيري هدية تذكارية تقديرا لهذا السلوك الطيب الذي ظهر على الطالب برا بوالده.

حضر التكريم عضو التوعية والتوجيه الشيخ عبدالله حامد الزهراني وثلة من هيئة التعليم بالمدرسة.

وأكد اثناء حديثه إلى الطلاب أن حق الوالدين عظيم ومن الواجب على الأبناء البر بهم أحياء والدعاء لهم أمواتا.

والجدير بالذكر أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بصدد تنفيذ برنامج توعوي عن بر الوالدين في المحاضن التربوية.