عبد الملك الحوثي يعترف باغتيال ” صالح “
اعترف الإرهابي عبد الملك الحوثي ، زعيم ميليشيا الحوثي الإيراني ، بأنه قام بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، حيث زصف عملية اغتياله بالتاريخية ، متهماً الراحل بأنه حرص على شن هجوم انقلابي من قبل اليمنيين على الجماعات الحوثية في البلاد .
وأكد الحوثي أنه وجه العديد من النصائح مسبقاً ليتوقف عن فعلته ، ولكن بات ذلك دون جدوى ، مضيفاً ” البعض رأي مناشدتنا بأنها من منطلق ضعف وهزيمة ” .
فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن ” صالح ” تم إعدامه ميدانياً رغم إعلانه الاستسلام ، وفقاً لما ذكره وزير حقوق الإنساني اليمني في تصريح له .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 2 ساعتين
عبدالملك الحوثي شخص قذر وخائن وغدار
ومهي غريبة علية لأنه من عائلة خبيثة
جذورها تمتد من إيران
وأنصاره همجيين
يرمي لهم بحزم القات وبكت دخان
ويذبحون بعضهم.
حسن ابو انس[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
عقبال الارهابي عبدالملك الحوثي