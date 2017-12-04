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عبد الملك الحوثي يعترف باغتيال ” صالح “

عبد الملك الحوثي يعترف باغتيال ” صالح “
طهران(صدى):

اعترف الإرهابي عبد الملك الحوثي ، زعيم ميليشيا الحوثي الإيراني ، بأنه قام بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، حيث زصف عملية اغتياله بالتاريخية ، متهماً الراحل بأنه حرص على شن هجوم انقلابي من قبل اليمنيين على الجماعات الحوثية في البلاد .

وأكد الحوثي أنه وجه العديد من النصائح مسبقاً ليتوقف عن فعلته ، ولكن بات ذلك دون جدوى ، مضيفاً ” البعض رأي مناشدتنا بأنها من منطلق ضعف وهزيمة ” .

فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن ” صالح ” تم إعدامه ميدانياً رغم إعلانه الاستسلام ، وفقاً لما ذكره وزير حقوق الإنساني اليمني في تصريح له .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 2 ساعتين

عبدالملك الحوثي شخص قذر وخائن وغدار
ومهي غريبة علية لأنه من عائلة خبيثة
جذورها تمتد من إيران
وأنصاره همجيين
يرمي لهم بحزم القات وبكت دخان
ويذبحون بعضهم.

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

عقبال الارهابي عبدالملك الحوثي

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