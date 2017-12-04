عبد الملك الحوثي يعترف باغتيال ” صالح “

طهران(صدى):

اعترف الإرهابي عبد الملك الحوثي ، زعيم ميليشيا الحوثي الإيراني ، بأنه قام بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، حيث زصف عملية اغتياله بالتاريخية ، متهماً الراحل بأنه حرص على شن هجوم انقلابي من قبل اليمنيين على الجماعات الحوثية في البلاد .

وأكد الحوثي أنه وجه العديد من النصائح مسبقاً ليتوقف عن فعلته ، ولكن بات ذلك دون جدوى ، مضيفاً ” البعض رأي مناشدتنا بأنها من منطلق ضعف وهزيمة ” .

فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن ” صالح ” تم إعدامه ميدانياً رغم إعلانه الاستسلام ، وفقاً لما ذكره وزير حقوق الإنساني اليمني في تصريح له .