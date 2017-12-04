بالصور.. مدير جامعة أم القرى يوجه بإنشاء 4 مبانٍ لطلاب وطالبات كلية القنفذة

حسين العلي(صدى):

وجه مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، اليوم الإثنين، بإنشاء 4 مبان مستعجلة للفصول الدراسية لطلاب وطالبات الكلية الجامعية بالقنفذة في غضون 120 يوماً لتوفير الجو الملائم للبيئة التعليمية، وذلك في الأرض المخصصة للجامعة بمحاذاة مباني كلية الطب .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمباني كليات الطب، والعلوم الصحية، والهندسة ، والحاسب الآلي ، بالإضافة إلى الكلية الجامعية بالقنفذة بشطري الطلاب والطالبات، التي رافقه فيها المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ياسر القحطاني ، وعمداء العمادات المساندة ، ومسؤولو التشغيل والصيانة .

وكان في استقبال عساس عمداء كليات فرع الجامعة بالقنفذة ، حيث اطلع معاليه على تجهيزات الكليات المختلفة التعليمية والإدارية والخدمية .