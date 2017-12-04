” شيكابالا ” يعود لقائمة ” الرائد ” قبل مواجهة ” الهلال “

نواف السالم(صدى):

قرر المدير الفني لفريق ” الرائد ” ، ماريوس سيبريا، إعادة اللاعب المصري محمود عبد الرازق الشهير بـ ” شيكابالا ” ، إلى قائمة الفريق، وذلك قبل مباراة نادي الهلال، المفترض أن تُقام غدَا الثلاثاء، ضمن فاعليات الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح شيكابالا في تقديم مباريات رائعة مع نادي الرائد منذ انتقاله للفريق قادمًا من نادي الزمالك المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وجاء قرار سيبريا بإعادة شيكابالا لقائمة الفريق وذلك بعد أن غاب اللاعب المصري عن مباراة الرائد الماضية ضد فريق الفيحاء، بسبب قرار تأديبي من المدرب الروماني ضد اللاعب.

وسيعتمد فريق الرائد بشكل كبير على شيكابالا في مباراة الغد ضد فريق الهلال حيث سيكون اللاعب بمثابة الورقة الرابحة لأبناء المدرب سيبريا ضد الزعيم.

ويتواجد نادي الرائد حالياً في المرتبة الـ14 والأخيرة في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.

وستقام مباراة الرائد والهلال غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار الجولة السادسة من الدوري المحلي.

تمكن اللاعب المُعار من نادي الزمالك المصري، من تسجيل ثلاثة أهداف بالدوري السعودي في الموسم الحالي مع نادي الرائد.