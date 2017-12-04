بالصور.. انطلاق حملة توطين محلات الذهب والمجوهرات في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

نفّذت لجنة التوطين والتفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير مساء أمس، حملة ميدانية لتفتيش محلات الذهب والمجوهرات في مدينة أبها والقوف على آلية توطين المحلات، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة حسين بن حمد المري، ومشاركة لجنة التوطين والرفد الأمني، وذلك لتطبيق قصر العمل في محلات الذهب والمجوهرات على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين المري خلال الجولة التفتيشية أن الحملة شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط ومحايل عسير وبيشة والنماص والمجاردة وبلقرن، مشيرا إلى أنه نتج عن الحملة في يومها الأول زيارة 105 محلات، كما أغلق 34 محلاً، إلى جانب السماح لأكثر من 71 محلاً بمزاولة النشاط لتوافقه مع اشتراطات التوطين .

وأبان المري أنه بلغ عدد السعوديين الذين يعملون 106 موظفين، كما بلغ عدد الخليجيين كذلك 13 موطفا، إلى جانب شخص واحد من أبناء المواطنة ، مؤكدا أنه لَم يتم ضبط أي مخالفة في توطين محلات الذهب والمجوهرات خلال الحملة.

وأضاف مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير أن الجولات الميدانية مستمرة في جميع الفترات الصباحية والمسائية لغرض التأكد من الالتزام بتعليمات التوطين، مقدمًا شكره وتقديره لإدارات التفتيش بالمنطقة، ورجال الأمن المرافقين للجان، وجميع الفرق والجهات المشاركة.