تكافل الراجحي تعلن 12 وظيفة فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (12) وظيفة فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، والأحساء، وخميس مشيط ” .

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني سيارات (عدد 5 وظائف/ الأحساء): الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.

– فني سيارات (عدد 5 وظائف/ خميس مشيط): الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.

– مدير/ أخصائي إدارة المواهب (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي الاتصالات الداخلية والمشاركة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، التسويق، الأعمال، الإعلام، اللغة الإنجليزية، أو العلاقات العامة).

أوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2/ 2/ 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:هنا