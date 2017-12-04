بالصور.. الرويلي يتفقد معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي

سعيد العجل(صدى):

تفقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة المشرف العام على معرض القوات المسلحة الرابع لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، المعارض التجريبية الاستعدادية لأفرع القوات المسلحة.

ووقف الرويلي على معرض القوات الجوية التجريبي في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع، والأمير اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية.

كما تفقد الرويلي معرض القوات البحرية في قاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بالرياض، بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.

وأشاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة بجهود القائمين على المعرضين، مما يسهم في تظافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، والمساهمة بشكل حقيقي لدعم التصنيع المحلي من خلال إتاحة وعرض الفرص أمام المصنعين المحليين.