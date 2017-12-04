بدء التسجيل لبرنامج الدبلوم بكلية التقنية للبنات بنجران

راشد آل شريه(صدى):

بدأت الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران أمس، استقبال طلبات القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ، ويستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وستبدأ أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحات، بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحات للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 04/ 05 / 1439هـ، وستصل المرشحات رسائل نصية SMS على الجوال المسجل في الطلب .

وستكون المفاضلة بين المتقدمات لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثات التخرج الأولوية للقبول، وتشمل التخصصات بالكلية لبرنامج الدبلوم ” تقنية التجميل والتزيين النسائي ” و ” تقنية التصميم وإنتاج الملابس ” .