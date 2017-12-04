وصول جثمان ” علي عبد الله صالح ” إلى مستشفى صنعاء العام
وصل جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، منذ قليل، إلى مستشفى العاصمة اليمنية صنعاء العام.
وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت مقتل الرئيس ” صالح ” في صنعاء، كما قامت بأسر نجله عقب تعرضه للإصابة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اكبر….
بالأمس كان محور الحديث عن مستقبل المنطقه…
واليوم يغسل ويكفن ليدفن تحت الارض ..فينساه من فوقها….
سبحانك ربي .. الله اختم لنا بما ترضاه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 2 ساعتين
خدعوه واخرجوه بأسم الوساطه والصلح
وطلع لهم مطمئن
وغدروبه
هؤلاء الحوثيين الغدارين
وهذا دأبهم 🤔
زائر[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه نهاية كل ظالم يبيع وطنه للكفار اعداء الاسلام لم تنفعه امواله وﻻ حراسه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 1 ساعة
السلام عليكم.
نظرا لأحداث اليمن المتسارعة، وأبرزها حاليا: مقتل علي عبدالله صالح.
أذكر نفسي وإياكم بما يلي:
1/ الأمر لله من قبل ومن بعد. يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء.
2/ من أفضل ما يقال الآن: اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ((دعاء نبوي)).
3/ اتضح للجميع فائدة وجود ولي أمر مطاع، يبايعه الرعية على السمع والطاعة في المنشط والمكره.
4/ لنتجنب الشماتة والتهكم، ولنتذكر:
(( لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا ))، وكذلك: (( لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك ))، ونحوهما.
5/ سنة الله ماضية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
اللهم ردنا إليك ردا جميلا.
اللهم أصلح ولاة أمورنا، وخذ بأيديهم إلى البر والتقوى.
اللهم أصلح حال المسلمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المر[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 59 دقيقة
الدنيا ماتدوم لك يوم وعليك يوم البقاء لله اللهم اصلح حال المسلمين الله احفظنا في اوطاننا اللهم صل وسلم علي نبينا محمد
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5696 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله المستعان