وصول جثمان ” علي عبد الله صالح ” إلى مستشفى صنعاء العام

فهمي محمد(صدى):

وصل جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، منذ قليل، إلى مستشفى العاصمة اليمنية صنعاء العام.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت مقتل الرئيس ” صالح ” في صنعاء، كما قامت بأسر نجله عقب تعرضه للإصابة.