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” أوباما ” : ” يجب انتخاب النساء لتولي مناصب في الولايات المتحدة “

” أوباما ” : ” يجب انتخاب النساء لتولي مناصب في الولايات المتحدة “
واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” ، على أهمية انتخاب المزيد من النساء لتولي مناصب مختلفة في الولايات المتحدة لأن الرجال على ما يبدو يواجهون بعض المشاكل هذه الأيام.

وأشار ” أوباما ” إلى الاتهامات بالاعتداءات الجنسية التي طالت عدة مسؤولين من بينهم مشرعون في الكونجرس الأمريكي.

وقال ” أوباما ” إلى أنه لا يعمم، ولكن يبدو أن النساء لديهن قدرة أعلى على التحمل وانخراط مجتمعي أكبر.

 


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