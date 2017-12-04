” أوباما ” : ” يجب انتخاب النساء لتولي مناصب في الولايات المتحدة “
أكد الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” ، على أهمية انتخاب المزيد من النساء لتولي مناصب مختلفة في الولايات المتحدة لأن الرجال على ما يبدو يواجهون بعض المشاكل هذه الأيام.
وأشار ” أوباما ” إلى الاتهامات بالاعتداءات الجنسية التي طالت عدة مسؤولين من بينهم مشرعون في الكونجرس الأمريكي.
وقال ” أوباما ” إلى أنه لا يعمم، ولكن يبدو أن النساء لديهن قدرة أعلى على التحمل وانخراط مجتمعي أكبر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوباما صلاحياتك انتهى تاريخها
لاتحفر قبرك بيدينك🤗🤗🤗