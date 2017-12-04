” أوباما ” : ” يجب انتخاب النساء لتولي مناصب في الولايات المتحدة “

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” ، على أهمية انتخاب المزيد من النساء لتولي مناصب مختلفة في الولايات المتحدة لأن الرجال على ما يبدو يواجهون بعض المشاكل هذه الأيام.

وأشار ” أوباما ” إلى الاتهامات بالاعتداءات الجنسية التي طالت عدة مسؤولين من بينهم مشرعون في الكونجرس الأمريكي.

وقال ” أوباما ” إلى أنه لا يعمم، ولكن يبدو أن النساء لديهن قدرة أعلى على التحمل وانخراط مجتمعي أكبر.