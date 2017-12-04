بلدية القطيف تشن حملة على الباعة الجائلين المخالفين بكورنيش الغدير

خالد الضبيبي(صدى):

شنت بلدية محافظة القطيف، حملة للحد من تجاوزات الباعة المخالفين في كورنيش ” الغدير ” بمدينة سيهات، والتي تهدف للحد من التلوث البصري، إضافة الى الحد من انتشار الأمراض وذلك بسبب عدم وجود اشتراطات السلامة البيئية في المعروض لدى الباعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدداً من البائعين الجائلين والمخالفين، بالإضافة لضبط عدد من العاملين بصفة غير رسمية وغير مرخص لهم بمزاولة أعمال البيع.

وضمت المضبوطات مجموعة من الدبابات بعدد (2) والدراجات الهوائية بعدد (17) وثلاث ألعاب هوائية، وعدد (6) عربات (براميل) مقطورة، التي تشوه المظهر العام للكورنيش، بالإضافة لمصادرة المواد الغذائية والألعاب، وسحب عدد (4) عربات غير مرخصة من قبل البلدية، مؤكدا، أن الحملة تأتي استمرارًا للحملات التي تقوم بها الإدارة العامة للخدمات بالبلدية، وسيطبق على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

ويأتي الهدف من اطلاق الحملة القضاء على ظاهرة ممارسة النشاط التجاري في المواقع السياحية بدون تراخيص ، وأن الإدارة العامة للخدمات ممثلة بإدارة النظافة وإدارة صحة البيئة تتولى مسؤولية مراقبة النشاط التجاري المخالف كما أن الفريق المختص الذي يضم عددا من الأعضاء يعمل على مراقبة النشاط غير المرخص على طول الكورنيش من سيهات حتى الرامس .