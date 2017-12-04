4 طرق للتعامل مع الزوج كثير الصراخ

نورة الشهري(صدى):

عرضت أخصائية في العلاقات الأجتماعية ، عدد من النصائح للتعامل مع عصبية وصراخ زوجك .

1- لا تصبّي الزيت على النار

أحيانًا قد يغضب زوجك ويبدأ بالصراخ لأسباب قد تجدينها تافهة لكن حذاري الإستهزاء به او الضحك على ردة فعله فحينئذ سيتطور غضبه ولن يُلام على ردة فعله أبدًا.

2- أخبريه عندما يكون هادئًا أن الصراخ لن يوصله الى أي مكان

استغلي الأوقات التي يكون فيها زوجك هادئًا وبمزاج جيد وأخبريه بأن ردات فعله وعصبيته هذه لن تفيده بل أنك تنزعجين منها كثيرًا في المقابل.

3- إستخدمي لغة جسدك لإستيعاب غضبه قبل البدء بالصراخ

تستطيعين من خلال حركات جسدك ان تقومي بتهدئة زوجك الغاضب واستيعاب غضبه قبل البدء بالصراخ وذلك من خلال تحكمك بملامح وجهك وانفعالاتك فلا تنظري اليه مثلًا بتهكم او احتقار ولا تحرّكي شفتيك بطريقة تثير غضبه.

4- ناقشا الأمر واتفقا على كيفية ضبط انفعالاتكما معًا بطريقة مسبقة

وأخيرًا، ليكن بينك وبين زوجك اتفاق مسبق ينص على ايقاف النقاش فور تصاعده وانجراره الى الصراخ حتى تهدأ النفوس وتتمكّنا بعدها من النقاش بطريقة هادئة.