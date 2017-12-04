وزير الإعلام اليمني : ” لاحوثي بعد اليوم “

فهمي محمد(صدى):

طالب معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، ابناء الشعب، وخاصة قيادات وأعاء المؤتمر الشعبي العام، بفتح صفحة جديدة والتوحد خلف القيادة الشرعية ضد المشروع الحوثي.

وقال الإرياني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ادعو جميع ابناء الشعب وفِي مقدمتهم اخواني وزملائي قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الى فتح صفحة جديدة والتوحد خلف القيادة الشرعية ضد المشروع الحوثي الإيراني.

وأضاف الإرياني خلال رسالته للشعب : علينا مواصلة الدفاع عن الارض والعرض، فمن غدر بصالح سيغدر بالشعب، قائلًا : ” لاحوثي بعد اليوم ” .