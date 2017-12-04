محافظ خميس مشيط: مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري نقلة سياحية استثمارية

محمد بن طحيطح(صدى):

توقع محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أن يحدث مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط نقلة على مستوى المشاريع السياحية الاستثمارية.

جاء ذلك بعد ترأسه اجتماعا خاصا بمناقشة التصاميم المعمارية التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير الجاذب في المنطقة، بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة ومساعد رئيس بلدية خميس مشيط المهندس سليمان عبدالله.

وشدد بن مشيط على التطلع والحرص على تنفيذ المشروع بالشكل الذي قدمته هيئة السياحة والتراث في المنطقة، ممتدحا في الوقت ذاته الجهد الجبار الذي قدمته في التصاميم كونها صاحبت المبادرة.

وأضاف: ” المرحلة إيجاد المستتثمر، وأنا متأكد أننا لن نتعب بحول الله في ذلك، والبلدية من جهتها وافقت على تسليم الأرض بالطريقة النظامية لتنفيذ المشروع، كما سنأخذ آراء المستثمرين ” .

بدوره، كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن المشروع يقع على أحد أعلى الجبال في خميس مشيط والمقام على جزء منه حاليا مركز الأمير سلطان الحضاري ليتكامل معه على مساحة إجمالية تبلغ ١١٩ ألف متر مربع، روعي في تصميمه أن يتماشى مع الطبيعة والجبل، وأن يشكل نقلة نوعية في مفهوم الترفيه والتسوّق بنقله إلى البيئة المفتوحة، خصوصا ان المناخ في المنطقة يشجع بشكل كبير على ذلك، والذي قد حُرِم الناس منه في كثير من المشاريع المتأخرة.

وأضاف: ” كما روعي في التصميم أن يلبي حاجة جميع شرائح المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تعزيزه مفهوم المشي والحركة والتشجيع على ذلك من خلال دمج مجموعة من المكونات السياحية في المشروع ” .

وتابع العمرة: ” يتكون المشروع بشكل أساسي من منطقة مطاعم مفتوحة ومركز تسوق تجاري رئيسي مفتوح وعدة مناطق تسوق مفتوحة على عدة مستويات وفندق ٥ نجوم يتكون من ١٣ طابق بتصميم معماري متميّز ومبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار ومسجد ومسرح مفتوح ومنطقة بلازا حيوية على قمة الجبل وعجلة دوارة هي الأضخم في المنطقة بارتفاع ٧٥ م فوق قمة الجبل، بالإضافة إلى مركز المعارض الحالي ” مركز الأمير سلطان الحضاري ” الذي سيتم تطويره وربطه بالمشروع، وأتوقع أن يجذب المشروع إلى المنطقة كبار المستثمرين الذين تعوّل عليهم المنطقة النهوض بمشاريعها ” .