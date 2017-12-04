فريق طبي بمحايل ينقذ طفلة ابتلعت جسمًا معدنيًا

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن فريق طبي في مستشفى محايل العام من إنقاذ طفلة عمرها – 3 سنوات – بعد أحضرها ذويها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مع وجود جسم غريب يتدلى من فم الطفلة.

وبعد المعاينة والفحص اتضح أن الطفلة ابتلعت سلك معدني تابع لجهاز تحكم عن بعد بإحدى ألعاب الطفلة، وبعد أن اتضح للفريق الطبي أن السلك المعدني مغروز في حنجرة الطفلة، تم إزالته عبر عملية وتم أيضاً علاج التهتك بالأنسجة وإيقاف النزيف.

وطالب المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أولياء الأمور بمتابعة أطفالهم والعناية بهم خلال اللعب، واختيار الألعاب الآمنة لهم والتي تتناسب مع أعمارهم دون أن تشكل أي خطر على سلامتهم أو حياتهم.