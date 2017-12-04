بالفيديو.. مبادرة السلام بين المملكة و ” صالح ” تُعجِل قرار الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

اغتالت القوات الحوثية، اليوم الإثنين، الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعد أيام من إعلانه مبادرة للسعودية من أجل وقف الحرب في اليمن والجلوس إلى طاولة المفاوضات، ما يعني حل السلام في المنطقة وهو الأمر الذي لا ترغب فيه القوات الحوثية المدعومة من إيران.

وكان آخر حديث تليفزيوني لـ ” صالح ” قبل اغتياله، في احتفال بمناسبة إجلاء البريطانيين عن اليمن، عندما أعلن عن هذه المبادرة التي تضمنت طلبين هما وقف الحرب ووقف طلعات الطيران، وفك الحصار، مقابل أن يطلب الرئيس اليمني السابق، ممن وصفهم بأصحاب القرار (أنصار الله) بأن يوقفوا إطلاق الصواريخ على الرياض وعلى أي مكان آخر، وفي أعقاب ذلك، التفاهم في جنيف أو الكويت أو سلطنة عمان.

من جانبه، رحب التحالف العربي بقيادة المملكة بهذه المبادرة، معربة عن ثقتها في أن استعادة أبناء حزب المؤتمر الشعبي زمام المبادرة وانحيازهم لشعبهم اليمنى وانتفاضته المباركة ستخلص اليمن من شرور الميليشيات الإيرانية الطائفية الإرهابية، وعودة ” يمن الحكمة ” إلى محيطه الطبيعي العربي الخالص.

وأصدرت قيادة التحالف، القول إنها تراقب عن كثب أحداث اختلاف طرفي الانقلاب الجارية في صنعاء وكافة محافظات اليمن، التي تظهر- بجلاء- الضغوط التي كانت تمارسها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، وسيطرتها بقوة السلاح على قرارات ومصير ومقدرات الشعب اليمنى العزيز مما أدى إلى انفجار الوضع بين الحوثيين وقوات صالح.

وأضاف البيان أن التحالف يدرك أن الشرفاء من أبناء حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته وأبناء الشعب اليمنى الأصيل الذين أجبرتهم الظروف للبقاء تحت سلطة المليشيات الإيرانية الطائفية قد مروا بفترات عصيبة، وينظر التحالف إلى أن هذه المرحلة من تاريخ اليمن تتطلب التفاف الشرفاء من أبناء اليمن في هذه الانتفاضة المباركة، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والقبلية بما فيهم أبناء حزب المؤتمر والأحزاب الأخرى وقياداتها الشرفاء للتخلص من الميليشيات التابعة لإيران وإنهاء عهد من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء وتفجير الدور والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.

على الجانب آخر، حذر الحوثيين من أفعال علي عبدالله صالح واصفين إيها بـ ” الانقلاب على التحالف والشراكة ” ، محذرين من أن ذلك يؤدي إلى ” إضعاف الجبهة الداخلية ” ، في تهديد واضح وصريح لاغتياله، وبالتالي اغتيال مبادرة السلام التي دعا إليها.