مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توافر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف المتاحة تحت اسم:

– أخصائي ثاني الإحصاء الحيوي- مركز البحوث: درجة الماجستير في تخصصات: (الإحصاء الحيوي، أو علم الأوبئة).

– مهندس أول مصادر معدات: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الطبية الحيوية، أو الالكترونيات).

– مدير مشاريع المرافق: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص الهندسة.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 11 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: هنـــــــــــــــــــا.