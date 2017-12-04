مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 13.75 نقطة ليقفل عند مستوى 7103.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 256 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت نجران, وعذيب للاتصالات, وأسمنت الجنوب, والخزف السعودي، وزين السعودية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسمنت العربية، وأسمنت المدينة, ومدينة المعرفة, والواحة, وطيبة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 1.43% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وزين السعودية, وأسمنت نجران، إتحاد إتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وسابك, والراجحي, وإتحاد إتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 83.21 نقطة ليقفل عند مستوى 3054.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 29 ألف سهم تقاسمتها 155 صفقة.