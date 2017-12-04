” المؤتمر الشعبي ” : مقتل صالح خيانة مدفوعة الثمن

فهمي محمد(صدى):

أكد مصدر مسئول في حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، أن الإعلام الحوثي يعمل الآن على إرهاب الشعب بعد مقتل صالح من خلال إذاعة بيانات ومعلومات عبر إعلامه.

وأوضح المصدر أنه بالرغم من استشهاد صالح إلا ان معنويات الحزب وقادته عالية، مستكملين الخطط العكسرية لصالح داخل صنعاء للقضاء على الحوثيين وتنفيذ وصيته.

كما أضاف أنه من الممكن أن يكون قد تم اغتيال صالح عن طريق خيانة مدفوعة الثمن، قائلًا ” لا نستبعد خيانة مدفوعة الثمن لقتل الرئيس السابق ” .

وأشار إلى أن القيادات الحوثية تحصنت في منازل أبرياء بقوة السلاح خوفًا من رد الفعل، مشيرًا إلى أنه يتم ملاحقتهم، نافيًا سيطرة الحوثيين على بعض المواقع الهامة بصنعاء.

كما وجه المصدر رسالة قوية إلى التحالف العربي في طرد الحوثيين التابعين لإيران من اليمن، قائلًا: ” على التحالف والشرعية دور كبير ومهم ومؤثر لتطهير اليمن من عصابات إيران ” .