بالصور.. آخر ما تبقى من صالح ” قبل اغتياله “

فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورًا لمتعلقات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قبل اغتياله بدم بارد على يد ميليشيات الحوثي.

والصور عبارة عن هوية الرئيس السابق، وسيارته التي قد يقلها قبل إرغامه على النزول منها وقتله برصاص القناصة الحوثيون.

وقالت مصادر، إن الرئيس اليمني السابق، تعرض لخيانة، حيث تمت ملاحقته من قبل 20 سيارة عسكرية وهو طريقه إلى مآرب بصحبة قيادات من حزبه.