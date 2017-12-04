الأهلي يعيد هيكلة الفريق بالتخلص من محترفيه

ماجد محمد(صدى):

يسعى النادي الأهلي إلى إعادة وهيكلة الفريق من جديد في المرحلة المقبلة، بسبب ما تعرض له من انتقادات في الفترة الماضية، لتذبذب الأداء الفني تحت قيادة الأوكراني، سيرجي ريبروف.

وأوضحت مصادر، أن النادي يفكر في التخلص من كل من النيجيري أبوا أبونا، والمصري محمد عبد الشافي، واليوناني إيوانيس فيتفا؛ فترة الشتاء المقبل.

وأضافت، ويفكر الأهلي في إعارة أي لاعب منهم أو بيعه خلال المرحلة المقبلة مع التفكير في التعاقد مع بدلاء.

يذكر أن، الأهلي تعرض يوم الجمعة الماضي للخسارة من نادي الهلال بنتيجة 2/0 في الجولة الـ 12 من الدوري.