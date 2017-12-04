” البيئة ” تعلن عن أول منتزه مانجروف وطني في المملكة.. الأربعاء

سعيد العجل(صدى):

تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة الأربعاء المقبل في مؤتمر صحفي عن تفاصيل إنشاء أول منتزه مانجروف وطني في المملكة، ضمن خطط الوزارة لتطوير المنتزهات الوطنية وحماية البيئة وإنمائها. وبحسب الوزارة فإن المنتزه المنتظر الإعلان عنه سيمثل إضافة نوعية للمنتزهات الوطنية في المملكة، وسيساهم في خلق بيئة سياحية بحرية، إضافة إلى زراعة المزيد من أشجار المانجروف على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر.

يشار إلى أن أشجار المانجروف في المملكة تمتد على مساحة ٦٠ مليون متر مربع، ويقدر عدد أشجار المانجروف بما يقارب ٤٠٠ مليون شجرة نمت طبيعيا، في حين ساهمت ٧ مشاتل مانجروف تابعة للوزارة بزراعة أكثر من مليوني شجرة خلال السنوات الماضية، اضافة الى ما يزيد عن مليوني شجرة ضمن أعمال الوزارة لزيادة الغطاء النباتي وتعزيز جودة البيئة البحرية.