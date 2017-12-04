قيادي بالمؤتمر الشعبي: قاسم السليماني انتهى.. وقائدنا يظهر خلال أيام

العربية(صدى):

أكد قيادي في المؤتمر الشعبي العام، منذ قليل، أنه لن يتم السماح للجنرال الإيراني قاسم سليماني بالتجول في صنعاء بعد اليوم.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن القائد الجديد للمعركة ضد ميليشيات الحوثيين التابعة لإيران بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت ميليشيات الحوثيين استهدفت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالرصاص، مما أدى إلى مقتله، حيث تم قتله برصاص قناصة حوثي في الرأس.