أبرز 20 محطة في حياة النجمة علا غانم

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو يرصد أهم 20 محطة في حياة الفنانة التي حملت لقب الفنانة “ الجريئة ” ، النجمة علا غانم .

1- ولدت في دولة الكويت عام 1972، وبالتحديد في يوم 26 من شهر نوفمبر، وقد عاشت أغلب حياتها في محافظة الإسكندرية بعد العودة من الكويت، وهي تبلغ الأن من العمر 45 عاماً.

2- تخرجت من كلية الفنون الجميلة، وقد إلتحقت بالمعهد العالي للفنون الجميلة، ولكنها لم تكمل الدراسة فيه.

3- كانت بدايتها الفنية في فترة التسعينيات، وذلك من خلال فيديو كليب للفنان الكبير محمد فؤاد، وهو فيديو كليب بعنوان “هنساك”، لتبدأ بعد ذلك مشوارها الفني الكبير.

4- في عام 1995 بدأت التمثيل من خلال أدوار في مسلسلات “ الصبار ” و ” حكايات مجنونة ” لتكون تلك هي الإنطلاقة الحقيقية لها.

5- تزوجت 3 مرات في حياتها، كانت أولها وهي تبلغ من العمر 17 عام فقط، ولكنها تطلقت منه بعد مرور 5 سنوات علي الزواج.

6- دورها في فيلم سهر الليالي كان الأكثر إثارة للجدل، وقد هوجمت بسببة بشدة، لأنها قدمت دور “ إيناس ” التي تعيش مع صديقها بدون زواج.

7- روت في أحد اللقاءات أن زوجها كان يطلب منها أن ترتدي له نفس الملابس الجريئة التي ترتديها في الأعمال الفنية.

8- أكدت انها لبت طلب زوجها، وإرتدت الملابس الجريئة، حتي لا يغضب ويقول أنها ترتدي الملابس علي الشاشة ولا ترغب ان يراه بها.

9- تري أن أغبي قرار قامت به، هو زواجها الثاني، لأنها تعرضت للعديد من الإهانات بسبب هذا الزواج.

10- من أدوارها المثيرة للجدل أيضاً، دورها في فيلم حريم كريم، حيث وصفت ملابسها في هذا العمل أنها لا تليق بالمجتمع المصري.

11- أكدت في وقت سابق أنها ترفض فكرة المشاهد الجنسية الكاملة، وذلك من أجل زوجها وبناتها.

12- هاجمت بشدة ثورة 25 يناير، وكانت تري أنها ثورة “ شحاتين ” و ” بلطجية ” علي حد قولها، وأضافت أن التغيير كان لابد منه ولكن ليس عن طريق 25 يناير.

13- تعتبر من أكبر مؤيدي الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، وتؤكد أنها كل يوم يمر أثناء حكمه تحبه بشكل أكبر من اليوم السابق له.

14- أكدت في وقت سابق أنها أفضل ممثلة إثارة في الوسط الفني المصري، وأنه لا يمكن أن يتم مقارنة أي ممثلة اخري بها، فهي الأكثر انوثة.

15- وصفت في وقت سابق بأنها تحاول تقليد الفنانة غادة عبدالرازق، ولكنها أكدت أن هذا ليس صحيح بالمرة، وهي لا تحاول ان تقلد أي شخص.

16- كشفت عن إصابتها منذ نحو سنتين بورم في بطنها، وظل لمدة عام ولم تلحظه، لكن عندما كبر تم استئصاله، موضحة أن الورم كان يتجه نحو الاتجاه السلبي ولكن تم استئصاله.

17- أصيب أحد أفراد عائلتها بمرض السرطان، كما أن والدها مصاب بأمراض القلب وعمها توفى بسبب القلب.

18- تحدثت خلال لقائها في برنامج ” فحص شامل ” مع الاعلامية راغدة شلهوب عبر محطة ” الحياة ” ، عن ردّة فعلها عندما ضبطت زوجها يخونها مع امرأة أخرى في سريرها، مشيرة إلى أنها ضبطته في غرفة النوم في شقتها الزوجية وأنها انصرفت في هدوء قبل أن تحصل على الطلاق السريع باعتباره الحل الأمثل الذي يحفظ لها كرامتها”.

19-أثارت صورة للفنانة عُلا غانم بصحبة بناتها بالبكيني حفيظة عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قضائهن لإجازتهن في الساحل الشمالي، أكتوبر الماضي.

20- كشفت علا غانم لأول مرة عن زوجها رجل الأعمال عزيز وبناتها في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تكشف بها علا غانم عن زوجها، لتنهال بعدها التعليقات بالإعجاب بعفويتهما.