تجديد الشراكة الاستراتيجية بين ” NITI ” و ” تي يو في رينلاند العربية “

سعيد العجل(صدى):

جدد المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) وشركة تي يو في رينلاند العربية التزامهما بتطوير الموارد البشرية في المملكة من خلال توقيع تمديد لاتفاقيتهما التي تنص على قيام تي يو في رينلاند العربية بدور المزود الدولي للتدريب في المعهد.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين معهد NITI وتي يو في رينلاند العربية أسفر عن تخريج أكثر من 1,000 متدرب في مختلف المجالات التقنية، وهم يعملون حالياً في قطاعات النفط والغاز والطاقة بجميع مجالاتها في المملكة العربية السعودية. ويكمن هدفهما في العمل معاً لتلبية متطلبات تنمية مهارات القوى العاملة السعودية من خلال التدريب ومنح الشهادات للكوادر الوطنية.

وتوجّه الدكتور مايكل فوبي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة تي يو في رينلاند بالشكر إلى معهد NITI وقال: نحن ملتزمون على نحو تام بازدهار شراكتنا الاستراتيجية لتصل إلى مستوى يمكن من خلاله تي يو في رينلاند إضافة قيمة نوعية تجعل معهد NITI مركزاً للتميز في المملكة العربية السعودية عبر تقديم خدمات تدريب ومنح شهادات متميزة للمساعدة على تحقيق أهداف خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.