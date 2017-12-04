إصابة نجل علي عبد الله صالح وأسره
قامت ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية، اليوم الأثنين، بأسر نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؛ بعد مقتل الأخير على يد الحوثيين.
وأفادت فضائية ” سكاي نيوز ” في نبأ عاجل أن نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح، تعرض للإصابة، قبل أسره من قٍبل الحوثيين.
يجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الشعبي أكد منذ قليل أنباء وفاة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح في بلدة سنحان قرب صنعاء.
علي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله كريم جاكم اليوم الموعود وحسابكم عند الله لن يضيع وماسويتوه في شعب اليمن المسلم الله المستعان يجب ان كل انسان يحسب لهاذا اليوم الف حساب اين سيذهب هاذا الطاغيه بحقوق القتلا والارامل والايتام والحروب التي اكلة الاخضر واليابس وجوعة الناس ورملتهم ويتمتهم وقتلتهم كل هاذا من اجل السلطه اليوم تواجه ربك باعمالك الخبيثه وعقبال طاغية سوريا وبقية الطغات