إصابة نجل علي عبد الله صالح وأسره

فهمي محمد(صدى):

قامت ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية، اليوم الأثنين، بأسر نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؛ بعد مقتل الأخير على يد الحوثيين.

وأفادت فضائية ” سكاي نيوز ” في نبأ عاجل أن نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح، تعرض للإصابة، قبل أسره من قٍبل الحوثيين.

يجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الشعبي أكد منذ قليل أنباء وفاة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح في بلدة سنحان قرب صنعاء.