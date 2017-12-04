” الجلعود ” يلتقي رئيس البريد السعودي

سعيد العجل(صدى):

التقى سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود في مكتبه صباح اليوم الإثنين، برئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبد الرحمن العبدالجبار، وعدداً من المسؤولين في البريد السعودي.

وبحث الجلعود مع العبدالجبار سبل التعاون الثنائي بين القطاعين، وتفعيل الشراكة بشكل أكبر، مع التطور الكبير الذي وصل إليه العمل المقدم في الأحوال المدنية ومؤسسة البريد السعودي على حد سواء.

من جانبه أشاد الجلعود بالتطور الكبير الذي تشهده مؤسسة البريد السعودي، مؤكداً أن الشراكات الاستراتيجية مع العديد من القطاعات الحكومية يساهم في تسهيل الخدمات للمواطنين.

الجدير ذكره، أن الأحوال المدنية تسعى وبشكل مستمر لبناء شراكات استراتيجية مع القطاعات والجهات الحكومية ذات العلاقة، للمشاركة في تحقيق ” رؤية المملكة 2030 ” والمساهمة في رفع مستوى مؤشر الفاعلية الحكومية.