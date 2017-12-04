  • الإثنين 4

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. مسؤول بحزب المؤتمر يؤكد مقتل ” صالح “

مسؤول بحزب المؤتمر يؤكد مقتل ” صالح “

مسؤول بحزب المؤتمر يؤكد مقتل ” صالح “
فهمي محمد(صدى):

أكد مسئول بحزب المؤتمر، خبر مقتل الرئيس اليمني السابق ” علي عبدالله صالح “، ويطالب أنصاره باستمرار مقاومة ميليشيات الحوثي.

كما أكدت مصادر يمينة، أن صالح قتل في منطقة سنحان، قرب العاصمة صنعاء.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 36 دقيقة

سبحان الله أصًر إلا ان تكون نهايته بهذا الشكل المذل والمهين

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 31 دقيقة

نهايه مستحقه لخائن…. كل عمره خيانات ومن بعده الخونه الحوثيين ان شاء الله

لولا وجوده لاتحررت اليمن من اول ايام عاصفة الحزم

ان شاء الله ان شاءالله تحررت اليمن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *