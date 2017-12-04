مسؤول بحزب المؤتمر يؤكد مقتل ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

أكد مسئول بحزب المؤتمر، خبر مقتل الرئيس اليمني السابق ” علي عبدالله صالح “، ويطالب أنصاره باستمرار مقاومة ميليشيات الحوثي.

كما أكدت مصادر يمينة، أن صالح قتل في منطقة سنحان، قرب العاصمة صنعاء.