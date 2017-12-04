نشر : منذ 39 دقيقة 1٬937 2 عربية ودولية مسؤول بحزب المؤتمر يؤكد مقتل ” صالح “ فهمي محمد(صدى): أكد مسئول بحزب المؤتمر، خبر مقتل الرئيس اليمني السابق ” علي عبدالله صالح “، ويطالب أنصاره باستمرار مقاومة ميليشيات الحوثي. كما أكدت مصادر يمينة، أن صالح قتل في منطقة سنحان، قرب العاصمة صنعاء. الوسوم:الحوثيين, اليمن, على عبدالله صالح
في مثل هذا اليوم[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 36 دقيقة
سبحان الله أصًر إلا ان تكون نهايته بهذا الشكل المذل والمهين
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 31 دقيقة
نهايه مستحقه لخائن…. كل عمره خيانات ومن بعده الخونه الحوثيين ان شاء الله
لولا وجوده لاتحررت اليمن من اول ايام عاصفة الحزم
ان شاء الله ان شاءالله تحررت اليمن