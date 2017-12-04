عضو بالمؤتمر الشعبي: معركتنا لم تنتهي.. ودم صالح لن يذهب هدرًا

فهمي محمد(صدى):

أكدت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام فائقة السيد باعولي، منذ قليل، أن المعركة لم ولن تنتهي بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مشيرًا إلى أن ابنه أحمد علي عبدالله صالح سينتقم له ولن يذهب دمه هدرًا.

وقالت ” باعولي ” في تغريدة على حسابها الخاص على ” تويتر ” ، إن صالح كانت له حُسن الخاتمة في ميدان الشرف والكرامة، مدافعًا عن كرامة شعبه ووطنه، معلقه “استشهد الزعيم وكانت خاتمة حسنة وهكذا طبيعه الحياة لكن المعركة لم ولن تنتهي والأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس والله إن في قلبي كمد وقهر لكن عشمنا في احمد علي عبدالله صالح الذي سينتقم لأبوه طال الزمن أو قصر “.

وكانت ميليشيات الحوثيين استهدفت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالرصاص، مما أدى إلى مقتله، حيث تم قتله برصاص قناصة في الرأس.