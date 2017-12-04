مستشار عسكري: بعد موت ” صالح ” نهاية الحوثيين أصبحت قريبة

فهمي محمد(صدى):

علق الخبير الاستراتيجي والمستشار العسكري الدكتور زايد العمري، اليوم الاثنين،على مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقوله إن نهاية ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية أوشكت.

وقال ” العمري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” إن مات الرئيس السابق علي صالح فالشعب اليمني لم يمت ونهاية الحوثيين اصبحت وشيكة أكثر من ذي قبل ، أرى أنها أصبحت حرب ثار بينهم وبين انصار صالح ” .

وتابع: ” إعلان مقتل صالح ليس نهاية المطاف فلا بد من صنعاء ولو طال السفر وبدأت الان معركة الثار بين الانقلابيين والنهاية قريبًا ” .