مستشار عسكري: بعد موت ” صالح ” نهاية الحوثيين أصبحت قريبة
علق الخبير الاستراتيجي والمستشار العسكري الدكتور زايد العمري، اليوم الاثنين،على مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقوله إن نهاية ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية أوشكت.
وقال ” العمري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” إن مات الرئيس السابق علي صالح فالشعب اليمني لم يمت ونهاية الحوثيين اصبحت وشيكة أكثر من ذي قبل ، أرى أنها أصبحت حرب ثار بينهم وبين انصار صالح ” .
وتابع: ” إعلان مقتل صالح ليس نهاية المطاف فلا بد من صنعاء ولو طال السفر وبدأت الان معركة الثار بين الانقلابيين والنهاية قريبًا ” .
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