بالصور.. القبض على مواطن بحوزته 129 طلقة وكبتاجون بالرياض

سعيد العجل(صدى):

حبطت إدارة الدوريات والطوارئ بمنطقة الرياض العديد من المخالفات الأمنية خلال حملاتها الأمنية التي قامت بها بحي المصانع بمدينة الرياض .

وأوضح المتحدث الاعلامي بالإدارة العامة للمجاهدين ماجد العوين بأنه استمرارا للحملات المكثفة التي تقوم بها إدارة الدوريات والطوارئ بتكثيف التواجد الامني في حدود مسؤولياتها حيث تمكنت من القبض على شخص سعودي الجنسية بحوزته:

١١٦ حبة كبتاجون ٢ حبه من نوع زنكس،٩٠ جرام من مادة الحشيش مسدس محاله، ٤٩ طلقه خرازه حية،٨٠ طلقة رشاش حية،كيابل كهرباء

مقصات تقطيع كيابل وساطور.

كما قامت بتطويق عدة مواقع ومداهمتها العثور على عبوات مختلفة بداخلها كميات من الخمور معدة للترويج وأدوات تصنيع لها بلغت ٢٦ برميل سعة ٢٥٠ لتر و٢٧ قارورة سعة لتر و ١ جيك سعة ١٦ لتر من الخمور بسعة اجمالية ٦٥٤٣ لتر.

وقد تم إعداد المحاضر اللازمة بذلك وتسليمها للجهات المختصة.