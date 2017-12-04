بعد إعلان قتله.. رئيس المنتدى الخليجي يُطالب بالثأر لصالح

فهمي محمد(صدى):

وجه المحلل السياسي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشميلي، منذ قليل، رسالة إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام بعد إعلان مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأكد ” الشميلي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أنه يجب على حزب المؤتمر الشعبي الثأر لرئيسهم، قائلًا ” لحزب المؤتمر: مقتل علي صالح يجب أن يكون حافزًا لكم للثأر انتم وقبيلته من الحوثه “.

كما وجه رسالة أخرى للرئاسة اليمنية بعد إعلان وزارة الداخلية اليمنية مقتل صالح، قائلًا ” للرئاسة اليمنية: قراركم بدفع قوات لتحرير صنعاء قرار يتوافق مع السياق العسكري العملياتي وقرار صحيح وفي مكانه “.