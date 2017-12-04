بعد إعلان قتله.. رئيس المنتدى الخليجي يُطالب بالثأر لصالح
وجه المحلل السياسي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشميلي، منذ قليل، رسالة إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام بعد إعلان مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأكد ” الشميلي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أنه يجب على حزب المؤتمر الشعبي الثأر لرئيسهم، قائلًا ” لحزب المؤتمر: مقتل علي صالح يجب أن يكون حافزًا لكم للثأر انتم وقبيلته من الحوثه “.
كما وجه رسالة أخرى للرئاسة اليمنية بعد إعلان وزارة الداخلية اليمنية مقتل صالح، قائلًا ” للرئاسة اليمنية: قراركم بدفع قوات لتحرير صنعاء قرار يتوافق مع السياق العسكري العملياتي وقرار صحيح وفي مكانه “.
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