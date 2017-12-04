بالصور .. تألق BMW X7 التجريبية الضخمة في لوس أنجلوس

واشنطن(صدى):

بجانب موديل BMW i Vision Dynamics Concept التي قدمت في معرض لوس أنجلوس ظهر موديل تجريبي آخر هو X7 iPerformance الذي ظهر من قبل في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر الماضي. وكما يبدو من الاسم فالموديل التجريبي يستعرض ملامح موديل X7 وتحمل كما نرى تصميم جذاب يختلف بصورة كاملة عن أية نسخة انتاج قدمت من الشركة للسيارات متعددة الاستخدامات.

ومقدمة السيارة تعتبر هي الأبرز فيها وتشمل شبكة تهوية بارزة كرومية ضخمة قد يتم تعديلها في حال تم تحويل السيارة لنسخة انتاج. وغير شبكة التهوية الأمامية الضخمة التي قد تنقسم الآراء حولها فباقي تصميم السيارة جذاب ومثير مع مصابيح أمامية رفيعة ومؤخرة مثيرة ومصابيح خلفية LED رفيعة كذلك.

ولأننا لا نعرف كيف يمكن لموديل X7 الانتاجي أن يبدو قريب في الشكل من هذا الموديل التجريبي ولكننا نعرف أن السيارة متعددة الاستخدامات سوف تباع على الأقل بثلاث محركات تشمل محرك 4.4 لتر V8 بشاحنين توربينيين بقوة 445 حصان.