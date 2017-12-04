أنباء حول تورط قطر في مقتل على عبدالله صالح

طلال الضوي(صدى):

قال المستشار الإعلامي، أحمد الجلعود، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الأنباء تشير إلى أن النظام القطري، قد قدم معلومات استخباراتية للميلشيات الحوثية، عن مكان تواجد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وكانت ميليشيات الحوثيين استهدفت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالرصاص، مما أدى إلى مقتله، حيث تم قتله برصاص قناصة حوثي في الرأس.