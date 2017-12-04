أنباء حول تورط قطر في مقتل على عبدالله صالح
قال المستشار الإعلامي، أحمد الجلعود، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الأنباء تشير إلى أن النظام القطري، قد قدم معلومات استخباراتية للميلشيات الحوثية، عن مكان تواجد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وكانت ميليشيات الحوثيين استهدفت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالرصاص، مما أدى إلى مقتله، حيث تم قتله برصاص قناصة حوثي في الرأس.
علي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههه يشي مضحك
ابو عماد[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 3 ساعات
كل شي جايز لا احد يستبعدها
الخيانه تجري بعروقهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5696 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد كم يوم يجي واحد وينفي مقتل هالزيدي
البندر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
لعبة سياسيه واضحه
لاجل يختفي صالح من الملاحقة القانونية والعقاب
اتمنى نسمع خبر وفاتهم جميعا الخونه
حفظ الله المملكة وجنودنا البواسل من كل شر
مغرد[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان فيه وسا طه من قطر انه يطلع لجه ملعومه ل صالح وكانت قطر تنسق مع الحوثى لقتله كمافعلت بالقذافى هذا الا كيد
مغرد[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا ما اسرع التحالف وقام الشعب اليمنى واتفقت دول التحالف مع الموتمر الوطنى رايح تروح صنعا بين يوم وليله
المر[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض الجيش اليمن ومسانده له يدخل صنعاء وتغطيه بالقصف الجوي القوي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22215 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22215 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يحمي جنودنا وانصرهم بنصرك المبين يارب العالمين
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 54 دقيقة
وش هذي الدولة اللي مافي شي الا ولها يد فيه
بعض الاخبار ودي انها تصدق وبعضها ماش بس مجرد خبر وسوالف او او او او
انتم بهذي الاخبار تخلون الناس تصدق ان قطر دولة تقدر تسوي اي شي ولها نفوذ قوي بالعالم
وهي ما تعدت حدودها ولا تقدر تسوي شي غير اخبار الجزيرة
أبوجعل[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 19 دقيقة
فعلآ هذه الحقيقة أن حكام جزيرة قطر رتويت الصغيرة والناقصه لهم يد في مقتل علي عبدالله صالح اليوم مثل مثلما لهم يد في مقتل معمر القذافي/ نظام الحمدين الأرهابيين وولد موزة الورع والمدلل مافيه مصيبه في العالم إلا ولهم يد في الموضوع وانا أقترح من هذا المنبر الحر ان ينفون نظام الحمدين الأرهابيين والخونه والخمه ولأقزام وولد موزة الورع أبو حفاضه في مكوته وموزة بنت المسند الكلبة اسلوقيه من دويلة رتويت القطريه فورآ وعلى طول ويحاكمون في محكمة العدل الدوليه علنن في التلفزيون وعلى الهواء مباشر أمام العالم مثلما أقترفت أيديهم الخبيثه في العالم