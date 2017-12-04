بعد مقتله.. توصيه باستدعاء أحمد علي عبدالله صالح لتحرير صنعاء
أوصى المحلل السياسي إبراهيم آل مرعي، اليوم الأثنين، باستدعاء ومشاركة أحمد علي عبدالله صالح في عمليات تحرير صنعاء.
وجاءت توصيه ” آل مرعي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ؛ عقب إعلان مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية.
وتداولت فضائية ” العربية ” منذ قليل فيديو لمقتل الرئيس اليمني السابق، على يد الحوثيين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 3 ساعات
إذا أردتم التوصل للحوثي
أتبعوا جثة علي صالح
سيذهبون بها اليه مباشرة.