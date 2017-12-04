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بعد مقتله.. توصيه باستدعاء أحمد علي عبدالله صالح لتحرير صنعاء

بعد مقتله.. توصيه باستدعاء أحمد علي عبدالله صالح لتحرير صنعاء
العربية(صدى):

أوصى المحلل السياسي إبراهيم آل مرعي، اليوم الأثنين، باستدعاء ومشاركة أحمد علي عبدالله صالح في عمليات تحرير صنعاء.

وجاءت توصيه ” آل مرعي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ؛ عقب إعلان مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية.

وتداولت فضائية ” العربية ” منذ قليل فيديو لمقتل الرئيس اليمني السابق، على يد الحوثيين.

 

 


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