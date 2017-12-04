زوج يكتشف خيانة زوجته بالصوت والصورة
أكتشف الزوج خيانة زوجته بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على زواجهما ، ورفع دعوى طلاق ضدها، وقال فيها أ،ه أكتشف الخيانة من خلال تطبيق قام بتحميله على هاتفها دون علمها .
موضحاً لم يكن يشك فيها ولكن طلبت منه أن تغير هاتفها بأحدث منه ووافق واشترى لها آيفون ،وبدأ يدخل الشك في قلبه حينما كان يمسك هاتفها ويجدها ترتاب وأحيانا ترفض ،ودائما تغير الرقم السري لهاتفها حتى لا يعرفه ،فحينها قرر أن يحمل تطبيق يحتفظ بالرسائل والفيديو الذي يتم حذفهم من الهاتف .
وبالفعل طلب منها ذات مرة أن يتصفح فى هاتفها ووافقت بكل إطمئنان بعد أن مسحت رسائلها ،وأستطاع أن يرى كل شئ من خلال هذا التطبيق، وأكتشف الزوج أنها على علاقة برجل آخر ولم يمر على زواجهم سوى ثلاثة أشهر.
وتأكدت ظنونه عندما وجد لها فيديوهات كثيرة ترقص وتغني وترسل إليه ،وعندما واجهها أنكرت فى بداية الأمر، ثم اعترفت بأنها أخطأت وأحبته.
في مثل هذا اليوم[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا رد على موضوع سابق يعني خلاص وحدة بوحدة ويا دار ما دخلك شر
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 4 ساعات
الله اراد انها تنفضح الخاينة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 45 دقيقة
العلاقات خارج إطار الزوجية والخيانة
دائمآ يكشفها الله
لأن الله مايرضى باالظلم
ولأن الخبيثه مايصلح لها الا خبيث مثلها
والطيبه مايصلح لها الا طيب.
تلاحظ تغير فطبع الشريك
تلاحظ احيان تناديك بغير اسمك باالغلط
أو قد يجعل الله لك رؤيا تراها ف المنام
المهم أن الخيانه ماتطول🤗