نجاح أول عملية ” قلب مفتوح ” لخمسيني بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلنت صحة تبوك نجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى الملك فهد التخصصي لمواطن خمسيني، فيما يعتبر إنجازا طبيا فريدا بالمنطقة .

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطا الله بن محمد العمراني، أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة تبوك، ويأتي بعد أن نجحت في استقطاب خبراء متميزين في العلاج والعمليات الجراحية في مجال جراحة القلب .

و قام بإجراء العملية الجراحية للمريض فريق طبي جراحي سعودي, وتم توصيل أربعة شرايين للقلب بنجاح ، وتم خروج المريض من العناية المركزة، في سلام بعد الاطمئنان على حالته الصحية ، مؤكدًا أنه بحالة مستقرة.

من جهته رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، شكره لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على ما تحظى به الخدمات الصحية بمنطقة تبوك من اهتمام ودعم حتى أصبحت تبوك اليوم من بين مناطق المملكة المتطورة في هذا المجال.