بالصور.. إزالة التعديات على أرض تابعة للإسكان بأملج

محمود البلوي(صدى):

استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج، اليوم الإثنين، أرضاً تابعة لوزارة الإسكان بالمحافظة؛ بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربع.

وقامت اللجنة بإزالة التعديات الواقعة على الأرض، المتمثلة في أحواش غرف وبرك مياه وعقوم ترابية. وأوضحت، أنها طبقت التعليمات اللازمة بحق المتعدين على الأراضي الحكومية.

كما تسعى اللجنة على مكافحة هذه الاعتداءات بالمراقبة والمتابعة المستمرة، بناءا على التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين.

وناشدت اللجنة المواطنين بالتعاون معها والإبلاغ الفوري عن أي تعديات يلاحظونها على الأراضي الحكومية.