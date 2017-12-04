أبها(صدى):

فيصل بن خالد يُقلِّد مدير جوازات عسير رتبته الجديدة قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مديرَ جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي رتبته الجديدة.

وتمنى سموه للواء الخالدي المزيدَ من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً إياه على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل. وقدّم اللواء سعد الخالدي شكره وتقديره للثقة الملكية، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية.